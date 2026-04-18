Geely E2 alla Milano Design Week anteprima europea della urban car

Durante la Milano Design Week è stata presentata in anteprima europea la Geely E2, un'auto urbana caratterizzata da un design che punta sulla bellezza come elemento distintivo. La vettura, dedicata alla mobilità cittadina, è stata mostrata al pubblico in un evento dedicato al design e alla tecnologia. La presentazione ha attirato l'attenzione di visitatori e media, offrendo un'anteprima di un modello che si rivolge alle esigenze della città.

Geely E2, la urban car che fa della bellezza il suo linguaggio distintivo, si presenta in anteprima europea alla Milano Design Week. Lo fa su un palcoscenico d’eccezione, l’installazione Anima Mundi, A Visionary Impulse, l'installazione immersiva presentata da Geely Auto e firmata dallo studio multidisciplinare Dotdotdot, rappresentativa della sua visione di Rinascimento tecnologico che è il dna del marchio cinese. “La Milan Design Week è molto più di una vetrina internazionale per Geely: è un laboratorio culturale unico al mondo, un'opportunità strategica per valorizzare il brand, promuovere la nostra visione stilistica e connettersi con un...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Geely E2, alla Milano Design Week anteprima europea della urban car Notizie correlate Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove... Geely debutta alla Milano Design Week con “Anima Mundi”(Adnkronos) – Geely Auto sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio posizionamento in Italia e presentare “ Anima Mundi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano Design Week 2026 all’insegna dell’auto elettrica: cosa c’è da vedere; ANIMA MUNDI. A VISIONARY IMPULSE: la visione di Geely prende forma in un ecosistema immersivo in continua evoluzione; Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026 Milano, gli appuntamenti legati all’auto. Geely debutta alla Milano Design Week con Anima Mundigeely alla design week con Anima Mundi. A Visionary Impulse Un’installazione dello studio di design multidisciplinare Dotdotdot ... adnkronos.com Geely porta Anima Mundi alla Milano Design Week 2026Alla Milano Design Week 2026 Geely presenta Anima Mundi e mostra in Italia la nuova Geely E2. Geely sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il ... affaritaliani.it Il conto alla rovescia per l’inizio della Milano design Week 2026 è ufficialmente iniziato e anche questa volta musica e design vanno a braccetto. Per l’occasione @ploom_ita accende l’Aura della settimana del mobile con un ricco palinsesto di eventi e installa facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com