Milano si prepara a ospitare l’evento “Civicity”, dedicato al rapporto tra design e aspetti sociali. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diversi spazi pubblici e privati. Tra le tematiche trattate, l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità della vita urbana. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati al futuro delle città e alle innovazioni nel settore del design sociale.

Milano, 22 aprile 2026 – Il design sociale è una delle massime espressioni dell’intreccio tra la disciplina creativa e la società. É, più in generale, una ri flessione sulla vita cittadina e sull’impatto che hanno gli innumerevoli eventi della settimana più internazionale dell’anno sulla comunità. Il design sociale parla della città, di Milano come grande centro di attrazione di creativi da tutto il mondo, nel bene e nel male, se vogliamo semplificare il concetto. Magia, perché alcune installazioni, come quelle di Alcova, i progetti di architettura, come quelli del maestro razionalista Franco Albini in Fondazione, la perfezione estetica di alcuni allestimenti Artemest su tutti, suscitano una scintilla istantanea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano tra design e sociale: il futuro fa rima con sostenibilità. La città di domani a “Civicity”

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