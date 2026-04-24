Milano cena di lusso da Cracco per i Patrioti prima dei trattori

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile a Milano, Salvini e alcuni rappresentanti dei Patrioti europei hanno partecipato a una cena da Cracco. L'evento si è svolto prima di un corteo di trattori organizzato per protestare contro le politiche economiche di Bruxelles. La serata ha visto la presenza di esponenti politici e di altri partecipanti legati al movimento. La cena ha avuto luogo in un ristorante di alta gamma nel centro della città.

? Cosa sapere Salvini e i Patrioti europei cenano da Cracco a Milano il 17 aprile.. L'evento anticipa il corteo dei trattori contro le regole economiche di Bruxelles.. Il 17 aprile a Milano, Matteo Salvini e i leader dei Patrioti europei hanno cenato nel ristorante di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, anticipando il corteo dei trattori previsto per la manifestazione Senza paura. L’iniziativa milanese, che mira a scuotere Bruxelles contro le regole economiche imposte dall’Unione europea e dal FMI, ha una gestione logistica di alto livello. I partecipanti al raduno sono stati ospitati in un contesto di lusso, con spese interamente coperte dal gruppo di Strasburgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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