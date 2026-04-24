Milano cena di lusso da Cracco per i Patrioti prima dei trattori

Il 17 aprile a Milano, Salvini e alcuni rappresentanti dei Patrioti europei hanno partecipato a una cena da Cracco. L'evento si è svolto prima di un corteo di trattori organizzato per protestare contro le politiche economiche di Bruxelles. La serata ha visto la presenza di esponenti politici e di altri partecipanti legati al movimento. La cena ha avuto luogo in un ristorante di alta gamma nel centro della città.

? Cosa sapere Salvini e i Patrioti europei cenano da Cracco a Milano il 17 aprile.. L'evento anticipa il corteo dei trattori contro le regole economiche di Bruxelles.. Il 17 aprile a Milano, Matteo Salvini e i leader dei Patrioti europei hanno cenato nel ristorante di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, anticipando il corteo dei trattori previsto per la manifestazione Senza paura. L’iniziativa milanese, che mira a scuotere Bruxelles contro le regole economiche imposte dall’Unione europea e dal FMI, ha una gestione logistica di alto livello. I partecipanti al raduno sono stati ospitati in un contesto di lusso, con spese interamente coperte dal gruppo di Strasburgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, cena di lusso da Cracco per i Patrioti prima dei trattori Notizie correlate Leggi anche: Buffet sul rooftop e cena da Cracco: la due giorni dei Patrioti Europei a Milano A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura"Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Cena di lusso e sesso in hotel con l'escort. Le serate post partita dei calciatori di Serie A (non indagati); Milano Design Week, viaggio tra i ristoranti e i cocktail bar più glamour della città; I ristoranti milanesi da non perdere durante la Milano Design Week. Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoniFissati gli interrogatori di garanzia per i quattro indagati, ai domiciliari. I calciatori che risultassero avere realmente avuto rapporti con le escort (non solo dalle chat) potrebbero essere ascolta ... milanotoday.it Arresti a Milano per un giro di escort di lusso, tra i clienti anche calciatori di Serie AMILANO (ITALPRESS) – Cene in ristoranti e locali di lusso di Milano, serate in compagnia di giovani escort (in alcuni casi anche appena diciottenni). Un giro ... ilnordestquotidiano.it Fabio Balsamo ha denunciato l’ospedale Galeazzi di Milano per lesioni gravissime. Il 35enne ha raccontato a Fanpage di essere stato operato due volte per una mandibola fratturata, ma solo dopo settimane di minimizzazione del dolore che accusava - facebook.com facebook Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente Oggi a Milano il vertice tra PM sul caso #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com