Buffet sul rooftop e cena da Cracco | la due giorni dei Patrioti Europei a Milano

A Milano, i Patrioti Europei hanno organizzato una due giorni che ha coinvolto diverse attività. La manifestazione è iniziata con un corteo di trattori che si è mosso per le strade della città, seguito da un buffet sul rooftop con vista sul Duomo e una cena presso il ristorante di un noto chef. Durante l’evento, i partecipanti hanno manifestato il loro dissenso contro le restrizioni economiche dell’Unione Europea.

I trattori in piazza. I leader sul rooftop vista Duomo dopo la cena da Cracco. La manifestazione dei Patrioti europei a Milano si era aperta con il corteo dei trattori a guidare la protesta del popolo leghista contro i vincoli economici imposti dall’Unione europea. L’iniziativa, Senza paura. In Europa padroni a casa nostra, nelle intenzioni di Matteo Salvini, avrebbe dovuto dare una “sveglia” a Bruxelles, una sorta di ultimatum a favore della sospensione del patto di stabilità, per tutelare «giovani e lavoratori che combattono contro le regole assurde» imposte dalla «coppia malefica di Fmi e Ue». Un obiettivo ambizioso, se non impossibile. Cena stellata da Cracco per big e delegati.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Buffet sul rooftop e cena da Cracco: la due giorni dei Patrioti Europei a Milano Notizie correlate Lega, il Sannio protagonista a Milano alla manifestazione dei Patrioti EuropeiIl Coordinamento provinciale di Benevento era presente all’appuntamento con il commissario provinciale Domenico Parisi e con Luigi Barone, alla guida... Milano in piazza, al via il corteo dei Patrioti europei, in testa un trattore e i sindaci della Lega | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Contenuti e approfondimenti A Milano sfilano i Patrioti europei e tre cortei di protestaÈ il giorno del raduno dei Patrioti europei voluto dalla Lega a Milano. Sul palco, con Matteo Salvini, è atteso anche Jordan Bardella è un politico francese, presidente del Rassemblement National. D ... rainews.it SPILLO | Patrioti europei a Milano, quello strano patto tra media mainstream e cortei antagonistiA Milano ieri si è svolta pacificamente la manifestazione dei Patrioti europei, che ha riempito Piazza Duomo, checché ne dicano alcuni organi di stampa ... ilsussidiario.net