Questo fine settimana, l'Orchestra Sinfonica di Milano si esibirà all'Auditorium di largo Mahler sotto la direzione di Alfred Eschwé. L'evento propone un programma che include composizioni di Strauss e Bartók, offrendo al pubblico un viaggio musicale tra due stili e epoche diverse. La serata intende mettere in luce le opere di questi due autori, con un focus particolare sulle interpretazioni orchestrali.

? Cosa sapere Alfred Eschwé dirige l'Orchestra Sinfonica di Milano all'Auditorium di largo Mahler questo weekend.. Il programma celebra la storia della Mitteleuropa con brani di Strauss, Bartók e Haydn.. L’Auditorium di largo Mahler ospita questa sera alle 20 e domenica alle 16 Alfred Eschwé, che dirigerà l’Orchestra Sinfonica di Milano in un doppio appuntamento dedicato alla storia della Mitteleuropa attraverso le note dei grandi maestri austriaci. Il Maestro viennese, nato nel 1949 e attualmente impegnato come direttore alla Wiener Volksoper, torna sul podio milanese per guidare un percorso musicale che parte dalle radici dell’Europa, attraversando il passaggio tra la fine dell’Ancien régime e la genesi delle identità moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano celebra Vienna: Eschwé guida un viaggio tra Strauss e Bartók

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