Semmiflex Materasso Strauss Piazza E Mezzo 120×190 | Guida…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’ibrido ortopedico: come 400 molle indipendenti e Memory Foam D40 lavorano insieme. La struttura del materasso Semmiflex Strauss si basa su un approccio tecnologico ibrido, che cerca di risolvere la dicotomia tra sostegno rigido e accoglienza morbida. Il cuore del sistema è costituito da 400 molle in acciaio con diametro di 2.2 mm. Queste componenti non sono collegate tra loro in modo rigido, ma sono inserite singolarmente in sacchetti di tessuto traspirante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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