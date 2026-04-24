L’Orchestra Sinfonica di Milano torna a esibirsi sotto la direzione di Alfred Eschwé, con due concerti all’Auditorium di largo Mahler. La serata di questa sera inizia alle 20, mentre l’appuntamento di domenica si svolge alle 16. L’orchestra eseguirà pezzi di musica da balletto, tra cui due valzer di Strauss che il direttore definisce leggeri ma capaci di suscitare emozioni.

Un giro di valzer per arrivare alla felicità. L’ Orchestra Sinfonica di Milano accoglie nuovamente sul podio Alfred Eschwé: appuntamento all’ Auditorium di largo Mahler questa sera alle 20 e domenica alle 16. Un itinerario attraverso la storia delle nazioni europee: dalla fine dell’Ancien régime alla nascita delle identità moderne, in cui Vienna è il cuore della musica e della Mitteleuropa. In programma “Quadri Ungheresi” di Béla Bartók, la “Sinfonia n. 103. Con il rullo di timpani“ di Haydn, e alcune delle polke e walzer dei mitici fratelli Johann Strauss jr. e Josef Strauss, tra cui la “Trisch-Trasch Polka“ e il“ Valzer dell’Imperatore“. E...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giri di valzer con Eschwé: "Amiamo la musica degli Strauss perché è leggera ma emoziona"

Vienna Waltz Concert Vienna Classics | 30 Best of Waltzes & Polkas By Strauss

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