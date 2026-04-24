A Milano, il 23 aprile, si terrà una lettura scenica dedicata a due autori, Arbasino e Valeri, presentata da Giambattista Anastasio. L’evento si svolge sul palcoscenico cittadino e coinvolge il mondo del cinema che si trasforma in teatro. La manifestazione intende rendere omaggio alle opere di questi autori attraverso un’interpretazione che unisce letteratura e scena. La serata si inserisce in un calendario culturale dedicato alla celebrazione del loro contributo artistico.

? Cosa sapere Giambattista Anastasio presenta a Milano la lettura scenica di Arbasino e Valeri il 23 aprile.. L'evento celebra il settantesimo anniversario del Giorno a Milano attraverso la memoria culturale editoriale.. Il 23 aprile 2026, durante le celebrazioni per il settantesimo anniversario del Giorno a Milano, Giambattista Anastasio ha portato sul palco del teatro una lettura scenica che ha riportato in vita i mondi letterari di Alberto Arbasino e Franca Valeri. L’evento, svoltosi nel cuore della città milanese, ha celebrato la memoria di due pilastri della cultura che hanno segnato la pagina editoriale del quotidiano sin dal 21 aprile 1956.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano celebra Arbasino e Valeri: il cinema rivive sul palco

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