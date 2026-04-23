Milano, 23 aprile 2026 – Durante le celebrazioni per i settant’anni del quotidiano, Giambattista Anastasio ha interpretato le rubriche di due autori noti per aver criticato aspramente l’Italia del boom economico. Le letture si sono svolte sul palco del giornale, coinvolgendo il pubblico in un confronto con testi che evidenziano le posizioni critiche degli autori in quegli anni. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, interessati a riscoprire frammenti di storia attraverso le parole di questi autori.

Milano, 23 aprile 2026 – Dal palco dell e celebrazioni per i settant’anni del Giorno, lettura scenica, a cura di Giambattista Anastasio di alcuni testi estratti da un lavoro di Alberto Arbasino, critico e romanziere, firma della pagina culturale del Giorno gestita da Paolo Murialdi, e di un estratto della rubrica di Franca Valeri, attrice, drammaturga, regista di opera lirica, morta centenaria nel 2020, che fin dal primo numero, il 21 aprile del 1956, ha curato la “Italia Piccola“. Arbasino immagina un tema qualunque, un matrimonio in chiesa, declinato nello stile cinematografico di diversi registi celebri, sottolineandone tic e abitudini. Valeri, invece, mette garbatamente alla berlina i tic e le manie dell’Italia arricchita del boom economico, fra dive vanitose e commendatori inteneriti da giovani veneri platinate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arbasino, Valeri e le garbate frustate all’Italia del boom: Giambattista Anastasio interpreta le rubriche dei due grandi autori

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