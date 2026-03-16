Blues soul danza e cinema si fondono sul palco del Dolby Theatre in una performance che celebra cultura e diversità

Sul palco del Dolby Theatre, il Club Juke di Sinners ha presentato una performance che unisce blues, soul, danza e cinema, creando un evento dedicato alla cultura e alla diversità. La scena è stata allietata da luci soffuse, chitarre blues, armoniche e un bicchiere di moonshine poggiato sul bancone. La musica ha accompagnato l’esibizione di Sinners sulle note di I Lied to You.

L uci soffuse, chitarre blues, armoniche e un bicchiere di moonshine sul bancone. Sul palco del Dolby Theatre ha preso vita il Club Juke di Sinners sulle note di I Lied to You. Un piccolo locale, per la maggior parte in legno, dove musica, identità e memoria si sono incontrate in una performance unica che ha illuminato la notte degli Oscar 2026. Ambientato nel Sud degli Stati Uniti, il Club Juke è ispirato ai veri juke joints degli anni ’30 e ’40: locali nati come centri di aggregazione per le comunità afroamericane del Sud, gli unici spazi dove esistere senza limiti, riunirsi dopo le giornate di lavoro ed esprimersi attraverso la musica: dal blues, al gospel, fino ai primi suoni rock e alla danza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Blues, soul, danza e cinema si fondono sul palco del Dolby Theatre in una performance che celebra cultura e diversità Articoli correlati Oscar 2026, annunciati i performers che si esibiranno sul palco del Dolby TheatreUltime rifiniture in vista della notte degli Oscar: nella giornata odierna sono stati annunciati i nomi dei perfomers e degli ultimi presentatori. La voce dell'imperatrice della musica incontrerà la danza del primo ballerino della Scala in una performance unica sul palco dell’AristonQuello tra Patty Pravo e Timofej Andrijashenko è uno dei duetti più attesi della serata cover del Festival di Sanremo.