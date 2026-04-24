A Milano, i fondi destinati alla foresta sospesa nello Scalo Porta Romana sono stati cancellati a causa di un aumento dei costi superiore a 30 milioni di euro. La decisione porta alla sospensione del progetto, che prevedeva un collegamento verde tra diverse zone della città. La perdita di finanziamenti impedisce la prosecuzione dell’intervento previsto per integrare gli spazi verdi urbani.

? Cosa sapere Tagliati i fondi per la foresta sospesa nello Scalo Porta Romana di Milano.. L'aumento dei costi oltre 30 milioni di euro interrompe il collegamento verde urbano.. La cancellazione della foresta sospesa nello Scalo Porta Romana interrompe il collegamento verde tra Corso Lodi e Via Ripamonti, lasciando scoperto il passaggio sopra i binari che doveva unire i due lati dell’area urbana. Il progetto, inizialmente previsto nel masterplan per offrire una passeggiata alberata lunga oltre un chilometro, è stato ufficialmente eliminato dal piano definitivo. Questa decisione priva la zona di quel percorso in quota capace di nascondere la barriera fisica dei binari e di integrare lo spazio con il parco centrale situato al livello del suolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, addio alla foresta sospesa: tagliati i fondi per il verde

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