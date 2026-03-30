Tagliati i fondi alle imprese Agrusti chiama alla mobilitazione contro il governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto il 27 marzo che ha ridotto i fondi a molte aziende italiane, provocando reazioni negative da parte di Confindustria. La decisione ha suscitato proteste e richieste di mobilitazione da parte delle imprese, che considerano dannoso il nuovo provvedimento. La misura interessa numerosi settori industriali nel paese.

Confindustria in allarme dopo il dietrofront sul programma "Transizione 5.0" che mette in diffcoltà migliaia di realtà in tutto il Paese Il Consiglio dei ministri del 27 marzo ha emesso un decreto che ha penalizzato migliaia di industrie italiane, scatenando l'ira di Confindustria. A livello locale ha preso una posizione molto dura anche Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e da sempre molto scaltro nel navigare tra le onde della politica, grazie anche alla solida formazione ed esperienza democristiana. L'ultimo decreto però è troppo anche per lui. Meloni e il suo team ha varato una misura che taglia il credito d'imposta del piano “Transizione 5. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Tagliati i fondi alle imprese, Agrusti chiama alla mobilitazione contro il governo Articoli correlati Sardi in emergenza: Todde chiama alla mobilitazione dopo il tradimento del Governo**Il tradimento del Governo, secondo Todde, e il tradimento della Sardegna** Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha lanciato un... Leggi anche: "No alle fabbriche di morte nella Valle del Sacco": la Rete delle Mamme chiama alla mobilitazione il 28 marzo Approfondimenti e contenuti su Tagliati i fondi alle imprese Agrusti... Temi più discussi: Passo indietro del Governo sui fondi per la transizione, per Confindustria mina il patto di fiducia; Fondi statali, minata la capacità di spesa degli enti: risorse inadeguate ai bisogni del territorio; Tagliati gli incentivi 5.0: Confindustria attacca il Governo; Disabili Campania, il Garante: Fondi tagliati e uffici paralizzati. Transizione 5.0: taglio al 35% per il credito d’imposta | Orsini: Inaccettabile, vogliamo un confrontoTransizione 5.0, il credito d'imposta passa al 35%: Emanuele Orsini chiede un tavolo di confronto immediato con il Governo ... ilsussidiario.net Carburanti con lo sconto per 20 giorni: i fondi anche dai tagli alla sanitàTagliare le accise (a tutti) ci costerà 417,4 milioni di euro. Nessun intervento straordinario o prelievo da fondi speciali, ma un taglio lineare a diversi ministeri. Quello della Salute tra quelli ch ... today.it Tanti i giovani che rischiano di rimanere tagliati fuori: dalla scuola, ma anche dalla società - facebook.com facebook Sindacati, ripristinare i fondi tagliati all'Istituto italiano di tecnologia x.com