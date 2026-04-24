La partita tra Milan e Juventus si gioca nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 20252026. È una sfida tra due squadre che cercano di ottenere un piazzamento utile per la qualificazione in Champions League. La gara si svolge in un momento cruciale del campionato, con le due formazioni che si contendono punti importanti per la classifica. La sfida sarà trasmessa su canali televisivi e piattaforme digitali dedicate.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si sfidano due squadre che si danno battaglia per raggiungere il secondo posto, ma soprattutto la qualificazione in Champions League. Milan vs Juventus si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza MILAN VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, hanno ripreso la marcia vincendo a Verona, un successo che ha permesso loro di riagguantare il Napoli al secondo posto. Alla squadra di Allegri mancano sette punti per raggiungere la qualificazione in Champions, e vuole perciò farlo al più presto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Milan vs Juventus, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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