Il futuro del club passa anche da coloro che torneranno alle proprie origini. Una lista di nomi coinvolge persone che hanno avuto ruoli importanti in passato e che ora potrebbero contribuire a ricostruire il patrimonio del club. Le decisioni prese nelle prossime settimane riguarderanno aspetti legati alla gestione e alle strategie di rilancio. La situazione attuale si concentra sulla definizione di accordi e piani di intervento.

Il futuro del AC Milan passa anche — e soprattutto — da chi tornerà alla base. La lista dei giocatori in prestito è lunga e rappresenta una leva strategica per costruire la squadra della prossima stagione Negli ultimi anni il Milan ha distribuito diversi elementi tra Serie A ed estero, creando una sorta di serbatoio tecnico ed economico. Tra riscatti già impostati e situazioni ancora in bilico, il club potrebbe generare un tesoretto importante da reinvestire sul mercato. Non tutti però faranno ritorno per restare: molti rientri serviranno solo come passaggio intermedio prima di nuove cessioni Uno dei casi più interessanti è quello di Yunus Musah.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: un patrimonio diffuso

All'Adi Museum la mostra In Play sul binomio sport e design

Notizie correlate

Monferrato: corso di potatura per salvare il frutteto diffuso, un patrimonio tra storia e sostenibilità.Il cuore del Monferrato astigiano si prepara a un nuovo corso di formazione per custodi del paesaggio rurale.

"La cura attraverso l’arte": il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessereRendere il patrimonio artistico accessibile e vivo, trasformandolo in uno strumento di cura, memoria e innovazione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Milano, Torino e Genova sognano le Olimpiadi estive (diffuse) del 2036: via all’iter condiviso; Cultura, Mulè (Fi): Per dimore storiche servono semplificazione e incentivi fiscali.

Bper lancia Poli culturali, un sistema di patrimonio diffusoPrende il via il progetto Poli culturali Bper. Un sistema di patrimonio diffuso, iniziativa che mette in rete tre sedi storiche del gruppo - Modena, Ferrara e L'Aquila - per rendere accessibili al ... ansa.it

Poli culturali, un sistema di patrimonio diffusoPrende il via il progetto ’poli culturali Bper. Un sistema di patrimonio diffuso’, che connette le sedi storiche del gruppo a Modena, Ferrara e L’Aquila, trasformandole in luoghi dedicati alla ... ilrestodelcarlino.it

` Il #Milan non vince contro la #Juventus dal 28 maggio 2023, data che coincide anche con l’ultimo gol dei rossoneri in una sfida contro la Vecchia Signora. L’ultima vittoria in casa, invece, risale all’8 ottobre 2022. facebook

Leao va preteso, non svenduto. Scaricarlo è facile, sostituirlo no, quindi il Milan si faccia prima due domande x.com