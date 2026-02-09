La cura attraverso l’arte | il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessere

Da forlitoday.it 9 feb 2026

Questa mattina sono stati inaugurati nuovi spazi dedicati alla cura attraverso l’arte. Si tratta di un progetto che trasforma il patrimonio artistico in un museo diffuso, aperto a tutti come strumento di benessere. Le opere, spesso chiuse in teche, ora diventano parte della vita quotidiana, aiutando le persone a ritrovare serenità e memoria. Un modo diverso di usare il patrimonio culturale per migliorare la salute e l’insieme della comunità.

Rendere il patrimonio artistico accessibile e vivo, trasformandolo in uno strumento di cura, memoria e innovazione. È questa la visione al centro del progetto “La cura attraverso l’arte”, presentato dall'Ausl Romagna venerdì scorso al Tecnopolo Dama di Bologna, nell’ambito dell’evento “Un futuro.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

