La cura attraverso l’arte | il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessere

Questa mattina sono stati inaugurati nuovi spazi dedicati alla cura attraverso l’arte. Si tratta di un progetto che trasforma il patrimonio artistico in un museo diffuso, aperto a tutti come strumento di benessere. Le opere, spesso chiuse in teche, ora diventano parte della vita quotidiana, aiutando le persone a ritrovare serenità e memoria. Un modo diverso di usare il patrimonio culturale per migliorare la salute e l’insieme della comunità.

Rendere il patrimonio artistico accessibile e vivo, trasformandolo in uno strumento di cura, memoria e innovazione. È questa la visione al centro del progetto “La cura attraverso l’arte”, presentato dall'Ausl Romagna venerdì scorso al Tecnopolo Dama di Bologna, nell’ambito dell’evento “Un futuro.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su arte cura Al Centro di Salute Mentale di Eboli l’arte diventa strumento di cura, relazione e inclusione sociale Sostenibilità, Zaghi: “Benessere economico, sanitario e sociale patrimonio di tutti” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su arte cura Argomenti discussi: L'arte di prendersi cura, a Cervia un percorso di arteterapia dedicato a caregiver e famigliari; ALTRO CHE PILLOLE: IN PIEMONTE IL MEDICO TI MANDA AL MUSEO PER STARE MEGLIO; Contenuti per la cura, la mostra a Palazzo Merulana; Arsenico negli alimenti: rischio di tumori e prevenzione. Quando l’algoritmo incontra la curaGentile Direttore, la ricorrenza dell’11 febbraio, XXXIV edizione della Giornata Mondiale del Malato, ci richiama ancora una volta l’imprescindibile valore e orizzonte di senso del prendersi cura ... quotidianosanita.it La cura attraverso le piante: l’Orto medico di Santa Maria NuovaSe ne parlerà domani, 13 dicembre, nell'ultimo incontro di Argomenti di storia della sanità fiorentina, una proposta di approfondimento con personalità del mondo della cultura e della medicina, ... quotidianosanita.it Ausl Romagna La cura attraverso l'arte. Il "museo diffuso" dell'arte sanitaria romagnola Presentazione di Sonia Muzzarelli e monitor con informazioni e opere d'arte digitalizzate @AUSLRomagna x.com LA CURA ATTRAVERSO LO PSICODRAMMA FREUDIANO - incontri di psicoterapia individuale in gruppo per scoprire la via per il proprio benessere. Sabato 14 febbraio 2026 ore 15.00-16.30. A cura della Dott.ssa Elena Senese, psicoanalista e psicodramm facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.