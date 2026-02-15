Monferrato | corso di potatura per salvare il frutteto diffuso un patrimonio tra storia e sostenibilità
Il corso di potatura a Vezzolano è partito perché le aziende agricole del Monferrato vogliono preservare i loro frutteti storici. Un gruppo di agricoltori si riunisce per imparare tecniche che aiutino a salvare le piante più antiche e a mantenere viva la tradizione locale. Il corso, giunto alla sedicesima edizione, si svolge proprio nelle vigne di Vezzolano, un’area simbolo della zona.
Il Monferrato Rinasce tra le Vigne: Al via il XVI Corso di Potatura a Vezzolano. Il cuore del Monferrato astigiano si prepara a un nuovo corso di formazione per custodi del paesaggio rurale. L’Associazione Frutteto di Vezzolano ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il suo XVI corso base di potatura, cura e mantenimento del frutteto, un’iniziativa che mira a tramandare le antiche tecniche di gestione del territorio e a contrastare l’abbandono delle campagne. Le lezioni si svolgeranno tra febbraio e marzo 2026, presso il frutteto di Albugnano, in una cornice storica e suggestiva. Un’Eredità da Proteggere: Il Frutteto Diffuso e la Sua Importanza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Imparare le basi della potatura di alberi e piante: in città il corso dedicato
In città è partito un corso pratico per chi vuole imparare a potare alberi e piante correttamente.
"La cura attraverso l’arte": il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessere
Questa mattina sono stati inaugurati nuovi spazi dedicati alla cura attraverso l’arte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Dego, corso di potatura delle piante da frutto.
Frutteto di Vezzolano: al via il nuovo corso base di potaturaL'Associazione Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale propone il XVI corso base di potatura, cura e mantenimento del frutteto con ... atnews.it
Corso base per potatura di olivi, partecipanti da tutta ItaliaArrivano da tutte le parti d’Italia i 50 partecipanti al corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico e gestione dell’oliveto che si sta tenendo a Bertinoro da ieri e continua anche oggi. Con ... ilrestodelcarlino.it
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si facebook
Ragazza di 17 anni trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Si indaga per omicidio x.com