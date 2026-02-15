Monferrato | corso di potatura per salvare il frutteto diffuso un patrimonio tra storia e sostenibilità

Il corso di potatura a Vezzolano è partito perché le aziende agricole del Monferrato vogliono preservare i loro frutteti storici. Un gruppo di agricoltori si riunisce per imparare tecniche che aiutino a salvare le piante più antiche e a mantenere viva la tradizione locale. Il corso, giunto alla sedicesima edizione, si svolge proprio nelle vigne di Vezzolano, un’area simbolo della zona.

Il Monferrato Rinasce tra le Vigne: Al via il XVI Corso di Potatura a Vezzolano. Il cuore del Monferrato astigiano si prepara a un nuovo corso di formazione per custodi del paesaggio rurale. L’Associazione Frutteto di Vezzolano ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il suo XVI corso base di potatura, cura e mantenimento del frutteto, un’iniziativa che mira a tramandare le antiche tecniche di gestione del territorio e a contrastare l’abbandono delle campagne. Le lezioni si svolgeranno tra febbraio e marzo 2026, presso il frutteto di Albugnano, in una cornice storica e suggestiva. Un’Eredità da Proteggere: Il Frutteto Diffuso e la Sua Importanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

