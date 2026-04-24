Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', parlando dell'influenza di Massimiliano Allegri sulla squadra. Tomori ha spiegato come l'allenatore abbia trasmesso ai giocatori la volontà di soffrire in campo, anche a costo di rinunciare a qualcosa, per evitare di subire gol. Le sue parole evidenziano l'approccio mentale adottato dalla squadra sotto la guida dell'allenatore.

Nell'intervista esclusiva realizzata a Peppe Di Stefano (qui tutte le sue parole ai microfoni di 'PianetaMilan.it'), il giornalista di 'Sky Sport' ci ha rivelato che la prima cosa detta da Massimiliano Allegri alla squadra a inizio ritiro fosse relativa ai problemi in difesa e ai troppi gol subiti. La conferma arriva direttamente da uno dei protagonisti della retroguardia rossonera (la meno battuta dell'intero campionato). Parliamo di Fikayo Tomori, il quale ha concesso un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ai microfoni della 'Rosea' ha spiegato quindi il primo obiettivo...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori racconta: “Allegri ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non prendere gol”

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