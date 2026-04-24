Un noto esperto di mercato ha commentato la situazione riguardante un calciatore di una squadra di Milano, suggerendo che potrebbe essere uno dei nomi principali della sessione estiva di trasferimenti. Ha fornito dettagli sulla possibile cessione, senza però confermare ufficialmente alcuna trattativa in corso. La questione riguarda un giocatore di rilievo, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni.

Una stagione a dei poco difficile e complicata quella di Rafael Leao al Milan. Dal suo arrivo a Milano, avvenuto nel lontano 2019 dopo l'addio di un giovanissimo Patrick Cutrone, Leao sta vivendo uno dei periodi più complicati di sempre: dopo i suoi atteggiamenti non proprio consoni all'interno del rettangolo verde di gioco, il numero 10 è stato ampiamente fischiato dal popolo rossonero: avventura giunta al termine? A parlarne è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, con un nuovo video caricato sul suo canale YouTube. Il giornalista sportivo ha voluto fornire degli aggiornamenti sul suo futuro: addio certo o altra occasione per cercare insieme la svolta? Le sue parole "Ci sono tante domande su Rafael Leao: l'esterno offensivo del Milan può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Romano su Leao: “Può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato”

Notizie correlate

Calciomercato Juve, “esperienza” sarà la parola chiave della prossima sessione estiva: possibile un colpo per reparto. Tutti i nomidi Luca FiorettiCalciomercato Juve, il club valuta l’acquisto di tre rinforzi di grande esperienza internazionale con l’obiettivo di provare a...

Calciomercato, Milan su uno dei centrocampisti più forti della Premier. Può prenderlo se …In casa Milan è sempre calciomercato, con i dirigenti impegnati già nell'opera di costruzione della squadra per la stagione 2026-2027.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Milan, ecco il prezzo per Leao. Mendes lo propone al Barcellona ma non scalda; Il Milan apre alla cessione di Leao: tutte le ipotesi per il futuro del portoghese, fissato il prezzo; Moretto – Ecco la cifra che il Milan potrebbe valutare per cedere Leao! La verità sul Barcellona; Un brutto e allegrianissimo Milan aggancia il Napoli al secondo posto. C’è poi il problema di cosa fare di Leao… La Juventus si prenderà quel quarto posto che Roma e Como non vogliono.

Romano chiarisce: Il Milan non sta cercando di vendere Leao. Ma in caso di buona offerta...Stagione molto complicata per Rafael Leao, probabilmente la più difficile sia per la sua condizione fisica mai arrivata a toccare il massimo del potenziale, sia per quanto riguarda ... milannews.it

Cessione Leao, il Milan cerca un acquirente per il portoghese? Nel suo aggiornamento su YouTube, Fabrizio Romano ha chiarito la situazioneCessione Leao, il Milan cerca un acquirente per il portoghese? Nel suo aggiornamento su YouTube, Fabrizio Romano ha chiarito la situazione ... milannews24.com

“Vorrei chiarire una cosa: il Milan non sta cercando attivamente di vendere Leao. Non è un giocatore completamente fuori dal progetto del Milan. Ma in caso di buona proposta sia per il giocatore che per il club, c’è la possibilità di vedere Leao lasciare il Milan” - facebook.com facebook

NXGN Vasilije Kostov ha stregato l'Europa: anche Milan e Inter accostate al baby da record della Stella Rossa x.com