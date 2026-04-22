Durante la prossima sessione estiva, la Juventus punta a rafforzare la rosa puntando su giocatori con grande esperienza internazionale. La società sta valutando l’acquisto di tre nuovi calciatori, con l’intento di aumentare la competitività della squadra e tornare a lottare per i risultati più importanti. Sono ancora in fase di definizione i nomi dei possibili rinforzi, mentre l’obiettivo principale resta migliorare le chance di vittoria immediata.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, il club valuta l’acquisto di tre rinforzi di grande esperienza internazionale con l’obiettivo di provare a tornare a vincere subito. La Juventus ha l’obiettivo di allestire una rosa estremamente esperta per la prossima stagione. Il piano societario prevede almeno un grandissimo colpo per ogni reparto del campo. L’intento della dirigenza è tornare a dominare, affidando a Spalletti elementi pronti per lottare nei novanta minuti. Il primo nome per la porta è Alisson: nelle ultime ore si è registrato uno scatto importantissimo per il brasiliano. L’estremo difensore è affascinato dal progetto e vorrebbe tornare in Italia, pur avendo da poco rinnovato il contratto col Liverpool.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, “esperienza” sarà la parola chiave della prossima sessione estiva: possibile un colpo per reparto. Tutti i nomi

Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David

Notizie correlate

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si trattaCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...

Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il repartoCalciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: per la squadra di Massimiliano il chiaro obiettivo di tornare in Europa nella prossima...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; Milik, nuovo infortunio: sarà addio alla Juve. Milan, Goretzka è il primo nome in lista; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Gazzetta - Sfuma Senesi? La Juventus osserva Lucumì del Bologna.

Calciomercato Juventus: servono qualità e investimenti, l’analisi di Massimo PavanCalciomercato Juventus: servono qualità e investimenti, l’analisi di Massimo Pavan Strategia bianconera: alzare il livello della rosa La Juventus è chiamata a un ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante grecoOltre al rinnovo dell'allenatore e dei giocatori più importanti della rosa la società bianconera non vuole farsi trovare impreparata sulle operazioni di mercato necessarie per far un salto di qualità: ... tuttosport.com

Calciomercato Juventus, scatto per la porta: Alisson è la prima scelta, c’è il sì - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve live Le novità di giornata x.com