Calciomercato Milan su uno dei centrocampisti più forti della Premier Può prenderlo se …

Il Milan sta valutando l’acquisto di uno dei centrocampisti più forti della Premier League per la stagione 2026-2027. La società rossonera ha manifestato interesse e potrebbe concretizzare l’operazione nei prossimi mesi. La trattativa è in fase di valutazione e coinvolge diversi aspetti finanziari e tecnici, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli definitivi.

In casa Milan è sempre calciomercato, con i dirigenti impegnati già nell'opera di costruzione della squadra per la stagione 2026-2027. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare hanno intenzione di allestire una rosa ancora più competitiva per l'anno venturo, in quello che - salvo cataclismi - rivedrà il Milan disputare la Champions League dopo dodici mesi di assenza. Proprio per questo motivo serviranno rinforzi di quantità e qualità. Ecco in quali reparti. PROSSIMA SCHEDA Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, si vedrà regalare, con tutta probabilità, due pedine nuove per reparto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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