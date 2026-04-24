Durante un'intervista a Sport Mediaset, il difensore ha parlato della sua esperienza nel club e delle ambizioni future. Ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata e ha espresso il desiderio di ottenere successi con i colori del Milan. Pavlovic ha anche commentato il suo percorso in squadra, sottolineando la volontà di migliorare e di contribuire alla squadra.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Strahinja Pavlovic si è raccontato tra vita privata e campo, soffermandosi sul suo percorso in rossonero e sulla sua volontà di continuare a crescere con la maglia del Milan. Fra i passaggi anche un ricordo del suo passato, con il difensore che ha spiegato come da bambino giocasse in ruoli offensivi prima di arretrare stabilmente in difesa, ruolo che oggi ricopre nel Milan con Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Tra vita privata e percorso in rossonero. Tra campo e vita quotidiana, il centrale rossonero ha raccontato anche il suo inserimento sempre più forte nell’ambiente Milan dove si sente ormai parte integrante dello spogliatoio e dell’atmosfera di San Siro, sostenuto anche dal calore dei tifosi e dai cori della Curva, entrati ormai nella sua routine.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Pavlovic si racconta: “Voglio vincere qui”

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