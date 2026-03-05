la carica di fullkrug e pavlovic in vista del derby allegri pensa solo al milan rabiot si racconta

In vista del derby di calcio, si intensificano le presenze di Fullkrug e Pavlovic tra i giocatori in campo. L’allenatore della squadra si concentra esclusivamente sulla partita contro il Milan. Nel frattempo, Rabiot ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla sua esperienza. Le principali notizie di oggi, 5 marzo 2026, riguardano le strategie e le scelte della squadra in vista della sfida imminente.

Nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il derby di Milano sempre più vicino. Nella giornata di oggi diversi rossoneri hanno parlato. Non solo, anche le ultime da Milanello in vista della stracittadina e il mercato con le voci sul futuro di Allegri e la trattativa per André. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA "Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby di Milano, una delle sfide stracittadine più importanti al mondo". Così Niclas Fullkrug ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' quando gli è stato chiesto del derby della Madonnina in programma domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

