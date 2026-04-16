Il Milan si prepara a definire il proprio futuro con alcune mosse importanti. Si parla di un'offerta avanzata per un centrocampista tedesco e di una svolta nelle trattative per un giovane talento italiano. Nei giorni scorsi sono circolate anche voci riguardo a possibili richieste del tecnico in vista della prossima stagione. La giornata del 16 aprile 2026 si concentra su questi temi, con aggiornamenti riguardanti le strategie di mercato e le decisioni interne.

Il Milan si sta preparando per giocare le ultime partite di questa stagione: i rossoneri devono tornare a vincere contro il Verona per blindare il posto in Champions League. Spazio quindi alle prime notizie verso la trasferta in Veneto: ecco la mossa di Allegri. Poi occhio anche al mercato: Allegri piace alla Nazionale? Resta? Che mercato vuole? Ecco le ultime novità importanti. Fine dell'incubo infortunio per Francesco Camarda. Parole interessanti di Dan Peterson. Ecco le top news del 16 aprile 2026 da Pianeta Milan. Una notizia importante per il Milan: Francesco Camarda ha quasi finito la riabilitazione e sta uscendo dall'incubo infortunio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le mosse (e richieste) di Allegri. L’offerta per Goretzka. Svolta per Camarda

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