Il centrocampista del Napoli si sta affermando come figura di riferimento all’interno della squadra, assumendo ruoli di leadership sempre più evidenti. Un vice-allenatore ha recentemente rivelato di avergli rivolto parole di incoraggiamento, sottolineando il suo ruolo di elemento unificante tra i compagni. La sua presenza sul campo e l’atteggiamento dimostrano un’evoluzione nel suo ruolo, rendendolo un punto di riferimento per il team.

Scott McTominay incarna il modello di leadership che la Scozia ricerca: il centrocampista del Napoli non è solo un calciatore di qualità, ma il collante umano che tiene insieme il gruppo. Steven Naismith, vice-commissario tecnico della nazionale scozzese, ha svelato il meccanismo invisibile dietro la figura del numero 8 azzurro. Durante la conferenza stampa, il collaboratore della Scozia ha descritto con precisione il ruolo di McTominay all’interno dello spogliatoio. McTominay e la Scozia: il ponte tra generazioni. Questa capacità di muoversi tra fasce diverse del gruppo rappresenta il valore nascosto del centrocampista. Non è casualità, ma una scelta consapevole che Naismith ha voluto sottolineare con forza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay sempre più leader, vice-allenatore pazzo di lui: “Vi svelo cosa gli ho detto…”

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