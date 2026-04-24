Milan la sorpresa di Maldini a Costacurta | Caro Billy oggi compi 60 anni ma sei ancora un ragazzino

A Milano, tra amici e ricordi, si è svolta una festa speciale per un ex calciatore che ha recentemente compiuto 60 anni. Durante l'incontro, Maldini ha rivolto alcune parole affettuose a Costacurta, ricordando i tempi passati insieme al Milan. La serata è stata caratterizzata da sorprese e aneddoti degli anni trascorsi sui campi di calcio, oltre a qualche rivelazione inedita sui momenti condivisi.

Paolo Maldini, storico capitano e leggenda del Milan, ha sorpreso il suo ex compagno di squadra Alessandro Costacurta durante la diretta di 'Sky Sport 24', in occasione del sessantesimo compleanno di "Billy". I due si sono lasciati andare a una lunga serie di ricordi che hanno scatenato la nostalgia dei tifosi rossoneri, spettatori della reunion di una coppia difensiva che ha conquistato l'Europa. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sul rapporto con Costacurta: "Billy in ogni tua foto ci sono anche io e viceversa. Abbiamo vinto tante coppe insieme, spesso giocando anche vicini. Questo mi fa grande piacere. Oggi compi 60 anni, ma sei ancora un ragazzino.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la sorpresa di Maldini a Costacurta: “Caro Billy, oggi compi 60 anni, ma sei ancora un ragazzino” Notizie correlate Milan-Inter, Billy Costacurta scatenato: "Ma ci avete rotto i c***"Nel post-partita di Milan-Inter (vinto 1-0 dai rossoneri), il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale, non sanzionato con rigore... “Rotto i…”. Milan-Inter, la furia di Billy Costacurta in diretta a Sky ClubIl post-partita di Milan-Inter, terminato con la vittoria per 1-0 dei rossoneri, ha acceso un acceso dibattito televisivo negli studi di Sky Club,...