Dopo la partita tra Milan e Inter, vinta 1-0 dai rossoneri, Billy Costacurta ha commentato con tono acceso, dicendo:

Nel post-partita di Milan-Inter (vinto 1-0 dai rossoneri), il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale, non sanzionato con rigore dall’arbitro Doveri e dal VAR, ha scatenato un acceso dibattito nello studio Sky Club. Il focus si è concentrato sul presunto cambio di metro arbitrale: se in passato episodi simili venivano sempre puniti con penalty, da un paio di giornate le valutazioni sembrano mutate. Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista, ha espresso chiaramente il suo pensiero: "Io credo che la vicinanza abbia influito nella valutazione del VAR. Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere però il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan-Inter, Billy Costacurta scatenato: "Ma ci avete rotto i c***"

Articoli correlati

Billy Costacurta, chi è il marito di Martina Colombari e i tradimentiMartina Colombari e il marito Billy Costacurta stanno insieme da tantissimi anni: la loro storia d’amore è stata impreziosita nel 2004 con il...

A San Quirino due stelle dello sport: Billy Costacurta e Antonio FantinDopo l'incontro dello scorso anno con Javier Zanetti e Davide Micalich (presidente della Ueb Cividale basket di serie A2), Match Point rilancia.

Aggiornamenti e notizie su Milan Inter Billy Costacurta scatenato...

Temi più discussi: Costacurta dopo Milan-Inter: L'episodio di Ricci? Finora questi rigori li hanno sempre dati, ora è cambiato qualcosa; Costacurta sbotta sul caso del braccio di Ricci nel derby: Ma se abbiamo rotto i co.....i finora?; Costacurta: Ricci? Non sono rigori questi: sbagliato finora. Inter, manca giusto impeto; Costacurta: Lautaro, mancanza Inter: è…difensore eccezionale. Thuram mi ha deluso.

Costacurta dopo Milan-Inter: L'episodio di Ricci? Finora questi rigori li hanno sempre dati, ora è cambiato qualcosaEroe per una notte. Pervis Estupiñan è l'uomo-copertina del derby di Milano, l'esterno ecuadoriano ha deciso la sfida tra Milan e Inter con un suo gol decisivo per l'1-0 finale. Con questi tre punti l ... calciomercato.com

Costacurta: Inter entrata trotterellando, come col Bodo. Ricci? Fino a oggi davano rigoreSuccesso del Milan nel derby, battuta 1-0 l'Inter grazie al gol segnato nel finale di primo tempo dal laterale sinistro di nazionalità ecuadoriana. tuttomercatoweb.com

#Allegri parla solo di qualificazione Champions: il suo AC Milan, intanto, con la vittoria nel #derby contro l'Inter, accorcia nuovamente le distanze dalla vetta. Voi ci credete allo #Scudetto Rivivi la gioia del successo nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook