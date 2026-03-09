Rotto i… Milan-Inter la furia di Billy Costacurta in diretta a Sky Club

Durante il post-partita di Milan-Inter, terminato con una vittoria per 1-0 dei rossoneri, si è svolto un acceso dibattito negli studi di Sky Club. Billy Costacurta è intervenuto in diretta, esprimendo un commento diretto e deciso riguardo a un episodio verificatosi nel finale della partita. La discussione si è concentrata su questo momento specifico, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi.

Il post-partita di Milan-Inter, terminato con la vittoria per 1-0 dei rossoneri, ha acceso un acceso dibattito televisivo negli studi di Sky Club, dove si è discusso a lungo di un episodio avvenuto nel finale della gara. Al centro della polemica il tocco con il braccio di Ricci in area, che non è stato punito con il calcio di rigore dall’arbitro Daniele Doveri né dal Var, una decisione che ha diviso opinionisti e tifosi. L’episodio ha subito alimentato il confronto tra gli ospiti in studio, soprattutto perché negli ultimi anni situazioni simili sono state spesso sanzionate con il penalty. Per questo motivo molti osservatori hanno iniziato a interrogarsi su un possibile cambio di interpretazione arbitrale, ipotizzando che nelle ultime giornate il metro di valutazione sui falli di mano sia diventato meno severo rispetto al passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Milan-Inter, Billy Costacurta scatenato: "Ma ci avete rotto i c***"Nel post-partita di Milan-Inter (vinto 1-0 dai rossoneri), il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale, non sanzionato con rigore...

Napoli, la furia di Conte in diretta: “Di Lorenzo si è rotto il crociato. E sul mercato…”Non c'è gioia per la vittoria: il tecnico salentino si presenta davanti alle telecamere come un fiume in piena, lanciando un atto d'accusa durissimo...

Approfondimenti e contenuti su Rotto i Milan Inter la furia di Billy...

Temi più discussi: Perché è stato annullato il goal di Carlos Augusto nel finale di Milan-Inter: Doveri aveva già fischiato, cosa è successo; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Coco: Il mio derby, da milanista di m... a traditore. Lo scambio con Seedorf? Ero tra i più forti; Allegri: Derby speciale, la classifica dimostra che l’Inter è la migliore. E sui fischi a Bastoni...

Milan-Inter rivivi la diretta Serie A: Allegri vince il derby contro ChivuIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Quando si gioca Milan - Inter?Serie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

#Allegri parla solo di qualificazione Champions: il suo AC Milan, intanto, con la vittoria nel #derby contro l'Inter, accorcia nuovamente le distanze dalla vetta. Voi ci credete allo #Scudetto Rivivi la gioia del successo nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook