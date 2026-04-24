Nel mondo del calcio italiano, il match tra Milan e Juventus si concentra non solo sulla partita, ma anche su possibili operazioni di mercato. Le due squadre stanno valutando l’interesse per il centrocampista tedesco, attualmente sotto contratto con un club straniero. La trattativa sembra essere al centro delle discussioni tra le dirigenze, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive rose nelle prossime sessioni di mercato.

Oltre alla sfida sul campo, il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti vivranno un'estate davvero tosta ed importante sul fronte mercato. Basti pensare al corteggiamento fatto a Vlahovic da parte dei rossoneri mentre erano in corso dei colloqui per un possibile rinnovo con la Juventus, oppure l'asta per aggiudicarsi Robert Lewandowski. Una delle sfide più importanti, però, riguarda Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, come riferito da TuttoSport, accontenterebbe sia Spalletti, che ha bisogno di carattere, sia Allegri, che vede il lui l'uomo perfetto per la mediana rossonera, in grado di portare esperienza nella squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, oltre il campionato: sfida sul mercato per Goretzka

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