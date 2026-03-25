Corriere dello Sport | Napoli-Milan anche sul mercato | sfida totale per Goretzka

Il Napoli e il Milan sono impegnati in una competizione per assicurarsi il centrocampista tedesco. Entrambe le squadre hanno manifestato interesse per il giocatore e sono coinvolte in trattative di mercato per acquisirlo. La sfida tra le due società si svolge in vista della prossima sessione di trasferimenti. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sfida tra Napoli e Milan è già cominciata. Non solo in campo, ma anche sul mercato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il duello del 6 aprile al Maradona si estende anche fuori dal rettangolo verde, con un nome su tutti: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco, è uno dei profili più ambiti in Europa. E il Napoli si è inserito con decisione nella corsa, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, consapevole del valore internazionale del giocatore e del possibile salto di qualità che garantirebbe. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Milan anche sul mercato: sfida totale per Goretzka” Articoli correlati Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”"> Scott McTominay si prende ancora una volta... Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Füllkrug si ferma. Spunta Goretzka”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Contenuti e approfondimenti su Corriere dello Sport Napoli Milan anche... Temi più discussi: Napoli, quanti rimpianti: cammino da scudetto con i big a disposizione; Verso Napoli-Milan, nuovo sold out al Maradona: i tifosi credono al sorpasso – CdS; Ci pensa McTominay, Conte sorride e il Napoli mette la freccia al Milan; CHIVU E IL TRIS VERITÀ. Corriere dello Sport: Maradona sold out per Napoli-Milan: assalto da 50mila per il sorpassoIl Maradona si prepara a vestirsi ancora una volta a festa. Dopo i numeri record registrati nel weekend, lo stadio di Fuorigrotta tornerà ad accogliere il pubblico lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, ci vuole la mano di DiosNapoli, ci vuole la mano di Dios si legge sulla prima del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola. Chiaro il riferimento al rendimento interno della squadra azzurra che in A ... tuttonapoli.net #Scudetto si... Scudetto no.... Parliamone. Ore 21 l'inFedele #Napoli #Inter #Milan #SerieA - facebook.com facebook Adani: “L’Inter vincerà lo scudetto, ma dopo Napoli-Milan capirò che piega prende” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com