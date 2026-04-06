La giornata di Pasquetta in Serie A si rivela decisiva, con partite che potrebbero influenzare sia la corsa allo scudetto che quella per la qualificazione alla Champions League. La squadra che gioca in trasferta contro una formazione in lotta per la salvezza ha ottenuto un punto, mentre le altre due sfide tra Juventus e una squadra di metà classifica, e Napoli contro il Milan, sono attese per conoscere gli esiti finali.

La Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Dopo i risultati delle ultime ore, il turno si completa oggi con sfide decisive: nel pomeriggio riflettori su Lecce-Atalanta e Juventus-Genoa, mentre in serata il big match tra Napoli e Milan può cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Tutte partite che si incastrano tra loro, in un turno destinato a ridisegnare gerarchie e ambizioni. Il calendario propone incroci delicati anche in chiave europea, con squadre chiamate a non perdere terreno proprio nella fase più calda della stagione. Ogni risultato pesa, ogni passo falso può riaprire scenari che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico Como frena a Udine, attesa per Juventus e Napoli-Milan

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