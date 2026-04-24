Domenica 26 aprile 2026 alle 20:45 si svolge il match tra Milan e Juventus, considerato il principale appuntamento della prossima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali comunicate poco prima dell’inizio dell’incontro. Le quote di scommessa sono state pubblicate dai bookmaker e il pronostico più diffuso si basa sui dati aggiornati delle prestazioni recenti delle squadre.

Quello tra Milan e Juventus è senza dubbio il big match della prossima giornata del campionato di Serie A. Al Meazza è anche sfida per il secondo posto, e ci arriva meglio la Juventus. I rossoneri hanno trovato il successo nell’ultimo turno col Verona, col quale si sono ripresi da una serie di sconfitte allarmanti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Juventus (domenica 26 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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