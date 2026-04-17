Juventus-Bologna domenica 19 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Juventus e Bologna. La Juventus, dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale contro l’Atalanta, si trova al quarto posto in classifica. La squadra ospite, il Bologna, arriva a questa sfida con l’obiettivo di conquistare punti importanti. Le formazioni sono ancora da definire, e sono attese le quote e i pronostici dei bookmaker.

La Juventus si è appena ripresa il quarto posto vincendo una gara importantissima sul campo dell’Atalanta, e ora ospita il Bologna per alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La Vecchia Signora arriva da ben 4 vittorie e 2 pareggi, nei quali ha messo in mostra una grande solidità difensiva, come dimostrano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Bologna (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Paris Saint Germain-Lione (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiArchiviati i quarti di finale di Champions League con una doppia vittoria sul Liverpool il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato contro il... Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Bologna; Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Juventus - Bologna; Juve-Bologna, in dubbio presenza da titolare di Yildiz. Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul matchDomenica 19 aprile, alle ore 20:45, il Bologna sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium di Torino per la 33ª giornata di Serie A. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il match, con il p ... calciomercato.com Serie A: Juventus-Bologna in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniJuventus-Bologna in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Non solo Kenan Yildiz, anche Khephren Thuram non è nelle migliori condizioni. ansa.it Quella del Villa Park non è stata la miglior notte europea per il Bologna e Santiago Castro, ma quest’ultimo è pronto per caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle anche contro la Juventus - facebook.com facebook Nuovo #Schedinaccio alla caccia di 5 risultati esatti! #Sassuolo #Como #Inter #Cagliari #Napoli #Lazio #Roma #Atalanta #Juventus #Bologna x.com