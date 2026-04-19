Domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca Juventus-Bologna. La Juventus, dopo aver conquistato il quarto posto grazie alla vittoria contro l’Atalanta, ospita il Bologna in una partita che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. Le formazioni sono state annunciate e sono attesi i pronostici e le quote delle scommesse. Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è Jeremie Boga, possibile protagonista in campo.

La Juventus si è appena ripresa il quarto posto vincendo una gara importantissima sul campo dell’Atalanta, e ora ospita il Bologna per alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La Vecchia Signora arriva da ben 4 vittorie e 2 pareggi, nei quali ha messo in mostra una grande solidità difensiva, come dimostrano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Bologna (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Jeremie Boga può colpire ancora

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