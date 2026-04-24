Durante la partita tra Milan e Juventus, Roberto Bettega ha segnato cinque gol a San Siro, diventando il miglior marcatore nella storia di questa sfida. Quel risultato ha lasciato un segno indelebile nella memoria degli appassionati, consolidando il suo ruolo come protagonista di quella giornata. Ancora oggi, il gesto di Bettega durante quel match viene ricordato come uno dei momenti più significativi della rivalità tra le due squadre.

di Paolo Rossi Milan Juve riporta alla mente Roberto Bettega: 5 gol a San Siro che lo eleggono a miglior marcatore della supersfida. Quando si parla di Milan-Juventus, la mente corre subito alle grandi sfide sotto i riflettori di San Siro. E se c’è un giocatore che ha saputo trasformare la Scala del Calcio nel proprio palcoscenico personale vestendo la maglia bianconera, quello è senza dubbio Roberto Bettega. Con ben 5 reti realizzate in trasferta contro il Diavolo, “Bobby Gol” detiene ancora oggi lo scettro di miglior marcatore juventino in questa superclassica del nostro campionato, precedendo Boniperti e Borel a quota 4. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Uno dei gesti più celebri in questo contesto porta la firma di Roberto Bettega.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Juve nel segno di Roberto Bettega: 5 gol a San Siro e scettro indiscusso della super-sfida. C’è un gesto che ancora oggi non viene dimenticato

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