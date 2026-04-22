Nel prossimo incontro tra Milan e Juventus, in programma domenica sera allo stadio di San Siro, l’allenatore della Juventus ha annunciato una novità nella formazione titolare. La decisione riguarda un cambio rispetto alle ultime partite, con un’attenzione particolare alla strategia di squadra e alle scelte dei giocatori. La partita si presenta come una delle più attese della stagione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

di Luca Fioretti Milan Juve nel segno delle sorprese: la mossa di Allegri in vista del big match di San Siro in programma domenica sera. Cosa ha deciso. La Juventus si sta preparando intensamente per affrontare la difficilissima trasferta di domenica sera. I ragazzi guidati da Luciano Spalletti scenderanno sul campo di San Siro con l’assoluto obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Dall’altra parte, il Milan sta ultimando le proprie strategie nel centro sportivo di Carnago. La squadra rossonera ha affrontato oggi una faticosissima doppia sessione di lavoro, concentrandosi prima sul potenziamento fisico e successivamente sulle esercitazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Juve nel segno delle sorprese: la scelta di Allegri in vista del big match di San Siro. Cosa ha deciso

Notizie correlate

Inter Juve, formazione fatta per 10/11: Spalletti ha un solo dubbio da sciogliere in vista del big match di San Siro. Ultimedi Redazione JuventusNews24Inter Juve, il ballottaggio sulla trequarti tiene banco con il portoghese in leggero vantaggio sull’olandese per partire...

Milan Juve, Allegri può sorridere: i rossoneri recuperano una pedina fondamentale per il big match di San Sirodi Luca FiorettiMilan Juve si preannuncia una battaglia infuocata a San Siro: la formazione allenata da Allegri recupera un pezzo fondamentale a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Manuel Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030; L'Azzurro, il mercato, le liti: tutto quello che sposta la corsa alla Champions; Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030: il comunicato ufficiale e i dettagli dell'accordo; Serie A, Juve e Milan accelerano verso la Champions.

Come finiranno Napoli-Cremonese e Milan-Juventus? I pronostici di Cruciani, Zazzaroni e SabatiniAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. Archiviate le semifinali di ritorno di Coppa Italia, ... areanapoli.it

Spalletti prepara Milan-Juve con un dubbio enorme: dentro o fuori, cambia tutto cosìOggi ripresa degli allenamenti alla Continassa in vista della notte di San Siro. Capitolo Vlahovic: l’orizzonte è la sfida col Verona ... tuttosport.com

Verso #MilanJuve Sorpresa di #Allegri facebook

Yildiz, Thuram e Holm si allenano a parte. Le news verso Milan-Juve #SkySport #Yildiz #Milan x.com