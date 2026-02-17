San Siro riapre dopo le Olimpiadi | il Milan sfida il Como nel segno del turnover

San Siro torna a ospitare una partita di calcio dopo le Olimpiadi, perché i lavori di preparazione si sono conclusi in tempo utile. Mercoledì sera, alle 20:45, il stadio milanese si riempirà di nuovo di tifosi per il recupero tra Milan e Como, che era stato rinviato dall’8 febbraio per via della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il grande sport internazionale lascia spazio alla corsa scudetto. Mercoledì sera, alle ore 20:45, le luci di San Siro si riaccenderanno per il recupero tra Milan e Como, gara originariamente prevista per l’8 febbraio e posticipata a causa della storica cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo aver “prestato” il proprio tempio ai Giochi, il club rossonero torna a calpestare l’erba di casa con un obiettivo preciso: approfittare del turno di riposo forzato delle concorrenti per ridurre il gap dall’Inter e blindare la zona Champions. Difesa mobile: De Winter prenota il ritorno. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - San Siro riapre dopo le Olimpiadi: il Milan sfida il Como nel segno del turnover San Siro accende i Giochi. Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono nel segno dell'armonia San Siro si riempie di passione con oltre 67. Milan, biglietti già introvabili per le partite a San Siro contro Como, Parma e Inter. E nel derby … I biglietti per le prossime partite del Milan a San Siro stanno andando a ruba. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Siro torna ad accendersi per il Derby d'Italia dello spettacolo Serie A Enilive; Inter, vietato sbagliare: il Milan cova l’assalto. C’è un dato che stuzzica l’orgoglio nerazzurro; Domenica di festa con la prova clou a San Siro trotto.; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non molla. SS 340 Dir Regina: riaperta la galleria a San Siro dopo l’incidenteSulla strada statale 340 Dir Regina il traffico è stato riaperto al km 4,005, in corrispondenza della galleria ... valtellinanews.it RASSEGNA STRAMBA 17-2-2026 Apoteosi: dallo scandalo a San Siro a Chiellini,Cuadrado e Del Piero INGIOCABILI #Juventus #Juve #rassegnastampa facebook Il @acmilan torna a #SanSiro dopo un mese: entusiasmo dei tifosi, la previsione sugli spettatori - #MilanComo #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com