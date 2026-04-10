Negli ultimi anni, la Serie A si è confermata come una meta preferita per calciatori di grande esperienza in prossimità della fine della carriera. In questo contesto, si sono intensificati i rumors riguardanti un possibile trasferimento di un attaccante noto, che avrebbe attirato l'interesse di due club principali del campionato italiano. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare, mentre si susseguono le voci sui possibili sviluppi futuri.

Negli ultimi anni la Serie A sembra essere una destinazione per grandi campioni nella fase finale della carriera. Un campionato che accoglie nomi prestigiosi, non più nel pieno della loro maturità calcistica, ma come ultimo palcoscenico. Il prossimo potrebbe essere Robert Lewandowski, in uscita dal Barcellona e fortemente conteso tra Juventus e Milan. Milan, necessità di un nove affidabile e possibile colpo “alla Modric”. Dopo una stagione complicata, il Milan è tornato a competere in campionato ed è pronto a rilanciarsi anche in ottica europea. Allegri necessita di un vero numero 9. Tra la discontinuità di Nkunku, la stagione nera di Gimenez e le possibili cessioni di Pulisic e Leao, i rossoneri restano alla ricerca di un profilo affidabile, con l’idea di ripartire dal polacco, in uscita dal Barcellona. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lewandowski, tra Juventus e Milan: derby di mercato per una Serie A sempre più da fine carriera

Lewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo. Effetto domino rossonero per Leao e PulisicLewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo.

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Temi più discussi: Juventus, sogno Lewandowski possibile a una condizione: la situazione; Boniek: Juve, Lewandowski è un robot. Ha vinto ovunque e in Serie A farebbe 20 gol; ?? Il Milan sogna Lewandowski e sfida la Juve. Tutti pazzi per Alajbegovic; La Juventus e il Milan non mollano Lewandowski: dalla Spagna, previsto un incontro tra l'agente e il Barcellona.

Lewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo. Effetto domino rossonero per Leao e PulisicLewandowski si è offerto al Milan ma c'è anche la Juventus sulle sue tracce. Qual è la situazione e l'ostacolo per arrivare al polacco ... calcionews24.com

Lewandowski, Milan più che Juve: lo sprint di mercato per il bomber 37enne conferma la crisi della Serie ARobert Lewandowski pronto a lasciare il Barcellona nella prossima sessione di mercato: più Milan che Juve, ma è l'ennesimo colpo over per la Serie A. sport.virgilio.it

#Lewandowski si offre al #Milan. Agenti al lavoro, ma c’è anche la Juve. Il polacco è in scadenza con il #Barcellona, con il diavolo che lo acquisterebbe senza pagare il prezzo del cartellino. Tutto questo secondo la Gazzetta Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

#Milan, fiducia per #Goretzka. #Lewandowski si offre. Si spinge per #Alajbegovic #SempreMilan #calciomercato x.com