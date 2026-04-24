Il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato in esclusiva dei piani futuri al Milan, commentando la posizione del direttore sportivo Igli Tare. Secondo Di Stefano, non ci sarebbero motivi per modificare il ruolo di Tare all’interno del club, sottolineando che l’attuale equilibrio tra le figure di gestione dovrebbe essere mantenuto. La sua analisi si concentra sulla stabilità della struttura dirigenziale rossonera.

Dopo settimane di rumors e panchine traballanti, l’aria attorno a Milanello sembra essere cambiata. La vittoria di Verona non ha portato solo tre punti, ma ha consolidato una convinzione che sta prendendo piede in via Aldo Rossi: il futuro del Milan ha ancora il volto di Massimiliano Allegri e Igli Tare. In un ambiente che spesso invoca la rivoluzione dopo ogni passo falso, la proprietà sembra intenzionata a scegliere la strada della stabilità. Uno dei temi più dibattuti riguarda l'operato del DS Igli Tare. Le critiche per alcuni investimenti estivi non sono mancate, ma un’analisi più profonda invita alla pazienza. Come sottolineato dal giornalista Peppe Di Stefano ai nostri microfoni, il lavoro di un dirigente non si giudica nell'immediato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano fa notare: “Non ci sarebbe motivo di cambiare Tare. L’equilibrio che c’è non va toccato”

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