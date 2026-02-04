Il Milan di Allegri batte 3-0 il Bologna di Italiano nel posticipo di Serie A. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, portando i rossoneri a un passo dallo scontro diretto con l’Inter per lo Scudetto. La squadra milanese ha mostrato sicurezza e ritmo, chiudendo facilmente la partita e rafforzando la sua posizione in classifica.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan. Il posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' è terminato 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Diavolo, con questo successo, ha lanciato un messaggio chiaro e forte al campionato: il derby Scudetto con l'Inter è ancora aperto. Per il 'CorSera', una gara dominata dal Milan di Allegri e mai in discussione, nonostante le assenze di Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e, alla fine, anche di Rafael Leão, rimasto in panchina per tutti i 90'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tre gol al Bologna e il passo è quello giusto: sarà derby Scudetto con l’Inter

Il Milan vince 3-0 a Bologna e si riavvicina all'Inter.

