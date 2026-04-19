L'esterno del Cagliari si distingue per la capacità di saltare l’avversario in campo, una qualità che ha dimostrato di avere anche in Serie A dopo averlo fatto con Yildiz. Questa abilità risulta utile per l’Inter, che cerca di migliorare la propria fase offensiva. La presenza di Palestra, considerato l’uomo più adatto a sfruttare questa caratteristica, potrebbe rappresentare un complemento utile alle caratteristiche di Dumfries, offrendo nuove soluzioni a stagione in corso.

Marco Palestra intriga l’Inter perché ha il fattore D. D come dribbling. Una qualità che manca alla rosa di Chivu, futura campione d’Italia: i nerazzurri sono terzultimi per uno contro uno totali dopo Pisa e Cremonese. La media di dribbling riusciti nei 90 è di 14,1. La Juventus è prima con 25. Premessa: i nerazzurri vinceranno lo scudetto anche senza dribblatori provetti - il primo è Thuram con 61, seguono Barella e capitan Lautaro -, ma averne uno può fare la differenza. Palestra è il secondo miglior dribblatore della Serie A dopo Kenan Yildiz: 65 uno contro uno riusciti su 123 tentativi. Meglio di Nico Paz, Atta, Saelemaekers, Conceicao, Jesus Rodriguez, Politano, Rowe e molti altri giocatori offensivi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter: Chivu cerca il fattore D come dribbling. E Palestra è l'uomo giusto

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