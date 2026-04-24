Ogni anno, migliaia di fedeli si riuniscono nel Santuario della Spogliazione, noto anche come chiesa di Santa Maria Maggiore, per partecipare alle celebrazioni dedicate a San Carlo Acutis. In questo luogo, si svolgono messe multilingue intorno alla tomba del santo, attirando visitatori provenienti da diverse parti. La chiesa si conferma come uno dei principali punti di pellegrinaggio della città, con un afflusso costante di fedeli che arrivano per onorare la memoria di Acutis.

Il Santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore, da tempo è divenuto uno dei luoghi più visitati della città, con tanti e tanti fedeli che giungono in questo luogo per rendere omaggio alla tomba di San Carlo Acutis. Per questo è stato deciso di arricchire anche l’offerta liturgica: tutte le domeniche, alle 16, in Santa Maria Maggiore sarà celebrata la santa messa in inglese. L’iniziativa – viene evidenziato – nasce dalla volontà di curare in ogni aspetto l’accoglienza delle migliaia di pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo, offrendo loro la possibilità di partecipare attivamente alla liturgia in una lingua accessibile e condivisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliaia di fedeli per San Carlo. E intorno alla tomba di Acutis si celebrano messe multilingue

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