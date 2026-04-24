Microsoft | via 8.000 dipendenti per puntare tutto sull’IA
Microsoft ha annunciato il licenziamento di circa 8.000 dipendenti negli Stati Uniti, offrendo incentivi secondo la regola dei 70. La società intende concentrare le risorse sull’ambito dell’intelligenza artificiale. La misura riguarda personale di vari reparti e fa parte di una strategia di ristrutturazione aziendale. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai dipendenti interessati, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.
?? Cosa sapere Microsoft propone incentivi a 8.000 dipendenti negli Stati Uniti tramite la regola dei 70. Il piano finanzia investimenti da 100 miliardi di dollari nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Oltre 8.000 dipendenti di Microsoft negli Stati Uniti hanno ricevuto una proposta per lasciare il proprio incarico tramite un piano di incentivi economici legato al raggiungimento della soglia dei 70 anni tra età e anzianità aziendale. La decisione, presa dalla dirigenza guidata da Sat .🔗 Leggi su Ameve.eu
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