Microsoft | via 8.000 dipendenti per puntare tutto sull’IA

Microsoft ha annunciato il licenziamento di circa 8.000 dipendenti negli Stati Uniti, offrendo incentivi secondo la regola dei 70. La società intende concentrare le risorse sull’ambito dell’intelligenza artificiale. La misura riguarda personale di vari reparti e fa parte di una strategia di ristrutturazione aziendale. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai dipendenti interessati, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.