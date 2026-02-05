Oracle punta a raccogliere 50 miliardi di dollari con l’IA ma licenzierà 30.000 dipendenti per pagare i data center

Oracle ha annunciato che nel tentativo di raccogliere 50 miliardi di dollari con l’intelligenza artificiale, licenzierà 30.000 dipendenti. La decisione mira a coprire i costi dei data center, e a settembre 2025 il titolo in Borsa aveva già superato i 300 dollari dopo un solo annuncio. La mossa sorprende molti e mette in discussione le strategie di crescita dell’azienda.

**** A settembre 2025, con un solo annuncio, il titolo di Oracle era salito a oltre 300 dollari. Era il momento in cui la società aveva presentato un portafoglio di ordini per 455 miliardi di dollari legati ai data center per l’intelligenza artificiale. Oggi, però, il prezzo è sceso al sottovalore: 146 dollari. Nonostante l’entità delle richieste, Oracle sta cercando un modo per finanziare la sua espansione tecnologica. Ecco il piano: **raccogliere tra 45 e 50 miliardi di dollari nel 2026**, con un debito, obbligazioni, e titoli convertibili, e, soprattutto, licenziare fino a 30.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oracle investe 50 miliardi di dollari per costruire nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale.

