Microsoft e Meta vogliono liberarsi di migliaia di dipendenti

Microsoft e Meta stanno pianificando di tagliare circa 16.000 posti di lavoro complessivamente, motivando questa decisione con i crescenti costi operativi. Le due aziende hanno annunciato che procederanno con riduzioni di personale per adeguarsi alle nuove esigenze economiche e di mercato. Le notifiche ai dipendenti coinvolti sono già state inviate e le manovre si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

I loro piani per ridurre il personale riguardano circa 16mila persone e sono dovuti agli alti costi per le intelligenze artificiali Microsoft e Meta hanno in programma una massiccia riduzione della loro forza lavoro, che nei prossimi mesi riguarderà migliaia di dipendenti. I tagli al personale potrebbero interessare nel complesso oltre 16mila persone e sono tra i più massicci degli ultimi tempi per entrambe le aziende, impegnate a spendere centinaia di miliardi di dollari per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Le due società hanno motivato le riduzioni con la necessità di ottimizzare i costi, legati soprattutto alla costruzione di nuovi data center per far funzionare i loro modelli.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Microsoft e Meta vogliono liberarsi di migliaia di dipendenti Notizie correlate Sorpreso a rubare whisky al supermercato, prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manetteDopo aver prelevato della merce all’interno dell'Esselunga di viale del Lavoro, a Verona, avrebbe cercato di andarsene senza pagare e, una volta... Suolo pubblico, sos dalle aziende. “Vogliono migliaia di euro”. Dal Comune richieste di conguagli a tre zeriLa Spezia, 22 aprile 2026 – “Come faccio a trovare questi soldi? Deve pagare chi ha fatto l’errore”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Microsoft e Meta vogliono liberarsi di migliaia di dipendenti; Proposta di legge Pastorella (Azione) sui chatbot AI da parte di minori: Uso emotivo va regolato; Il clone AI di Zuckerberg entra in azienda: guiderà le riunioni al suo posto; Il 29 Aprile 2026 Tutto il Mercato Guarda in Una Sola Direzione. Microsoft e Meta vogliono liberarsi di migliaia di dipendentiI loro piani per ridurre il personale riguardano circa 16mila persone e sono dovuti agli alti costi per le intelligenze artificiali ... ilpost.it Google, Microsoft e Meta tracciano gli utenti anche dopo il loro stopDa un audit indipendente sulla privacy del traffico web di Microsoft, Meta e Google emerge che le aziende in questione violano diverse norme previste in California sulla privacy, preferendo accumulare ... macitynet.it Microsoft- Gli impolpettAbili Il nostro progetto è stato premiato oggi in occasione di Microsoft Lombardia Community Challenge. Per la seconda volta meritevoli Un passo alla volta, un giorno alla volta, la nostra idea di autodeterminazione prende forma. P - facebook.com facebook #Microsoft: rilevato lo sfruttamento attivo in rete della CVE-2026-33825, relativa a #Microsoft #Defender Ove non provveduto, si raccomanda l’aggiornamento tempestivo del software interessato x.com