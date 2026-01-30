Sorpreso a rubare whisky al supermercato prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manette

Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio all’interno dell’Esselunga di viale del Lavoro, a Verona. Dopo aver preso del whisky senza pagare, ha cercato di scappare. Quando i dipendenti lo hanno fermato, ha reagito con violenza, tentando di allontanarsi e di liberarsi di loro. Alla fine, sono intervenuti i carabinieri e l’hanno portato in caserma.

Dopo aver prelevato della merce all’interno dell'Esselunga di viale del Lavoro, a Verona, avrebbe cercato di andarsene senza pagare e, una volta scoperto, avrebbe reagito con violenza nei confronti del personale del punto vendita nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Alla fine però il 35enne.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Verona esselunga Sorpreso a rubare, prende a calci e pugni i dipendenti del supermercato Nel supermercato Conad di via Massaccio a Brescia, un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire con merce rubata, reagendo con calci e pugni al personale di sicurezza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona esselunga Argomenti discussi: Due bottiglie di whisky nascoste nel giubbotto: arrestato per rapina al supermercato. Sorpreso a rubare un furgone, arrestato All’interno del veicolo venivano inoltre trovati un manoscritto contenente un elenco di attrezzi con i relativi valori economici e numerosi mazzi di chiavi.... - facebook.com facebook #Cronaca Via Galileo Ferraris: sorpreso a rubare. Arrestato dalla Polizia di Stato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.