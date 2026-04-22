Le aziende della zona hanno inviato richieste di conguagli al Comune, chiedendo somme che raggiungono anche i tre zeri. La situazione riguarda il pagamento del suolo pubblico e ha generato preoccupazioni tra gli imprenditori, che si trovano a dover affrontare importi elevati. Il Comune sta valutando le richieste, mentre le imprese chiedono chiarimenti sui costi da sostenere. La questione riguarda principalmente le tariffe e le eventuali modalità di pagamento.

La Spezia, 22 aprile 2026 – “Come faccio a trovare questi soldi? Deve pagare chi ha fatto l’errore”. Non si dà pace Gianfranco Gabrielli di Grd Edilizia, una delle imprese edili spezzine che nei giorni scorsi hanno ricevuto delle lettere di ‘richiesta di pagamento a conguaglio’ inviate da Spezia Risorse per conto del Comune, per l’occupazione temporanea di suolo pubblico durante l’allestimento di ponteggi e la ristrutturazione di edifici. Un errore nell’aggiornamento del software di calcolo, ha portato all’applicazione tardiva delle tariffe aumentate a partire dal 2023 e alla mancata riscossione negli ultimi tre anni di tre milioni di euro nelle casse comunali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Suolo pubblico, sos dalle aziende. “Vogliono migliaia di euro”. Dal Comune richieste di conguagli a tre zeri

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