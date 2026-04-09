Il biopic su Michael Jackson, intitolato semplicemente Michael, ha subito una trasformazione radicale che ha scosso l’intera produzione cinematografica. Il film, la cui uscita era inizialmente prevista per il 18 aprile 2025, è stato posticipato di un anno intero fino al 24 aprile 2026, a causa di una riscrittura completa del terzo atto della pellicola. Secondo quanto riportato da Puck all’inizio del 2025, la versione originale del film si concludeva con lo scandalo del 1993, quando una famiglia accusò Michael Jackson di aver abusato sessualmente del loro figlio tredicenne. Quella conclusione controversa, tuttavia, non vedrà mai la luce sugli schermi cinematografici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Michael Jackson, il biopic riscritto: 15 milioni per eliminare le accuse di abusi

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Un cavillo legale obbliga i produttori del biopic su Michael Jackson a tagliare le accuse di molestie sui minoriIn principio Michael, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, avrebbe dovuto raccontare l’impatto delle accuse di molestie su minori nella vita...

Temi più discussi: Michael, trailer, trama e cast del film su Michael Jackson in arrivo al cinema; Perché il finale del biopic su Michael Jackson è stato cambiato in corsa (e cosa c'entrano gli abusi su minori); Un cavillo legale obbliga i produttori del biopic su Michael Jackson a tagliare le accuse di molestie sui minori; Nel film su Michael Jackson non ci saranno riferimenti alle accuse di abusi.

Perché il finale del biopic su Michael Jackson è stato cambiato in corsa (e cosa c'entrano gli abusi su minori)Le accuse di atteggiamenti impropri sono apparse anche nel film biografico, ma la produzione ha dovuto mettere in campo nuove riprese milionarie ... wired.it

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