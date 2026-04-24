Michael Jackson da oggi disponibile la colonna sonora del biopic

Da lapresse.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi viene pubblicata la colonna sonora del biopic dedicato a Michael Jackson. Il disco, intitolato “Michael: songs from the motion picture”, è disponibile attraverso Sony Music. La raccolta include diverse tracce associate alla vita e alla carriera dell'artista, e può essere ascoltata da oggi. La pubblicazione coincide con la data di uscita del film, che racconta alcuni momenti della vita di Jackson.

Oggi, venerdì 24 aprile, esce “Michael: songs from the motion picture” (Sony Music – https:michaeljackson.lnk.toMichaelCompanionAlbum), l’album con le musiche originali del film “Michael”, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”). Online il nuovo video di “Human Nature”. L’album è disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice in esclusiva sul sito ufficiale di Sony Music (https:store.sonymusic.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Michael Jackson - Beat It (For the 'Michael' biopic)

Video Michael Jackson - Beat It (For the 'Michael' biopic)

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