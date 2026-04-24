Michael Jackson da oggi disponibile la colonna sonora del biopic

Oggi viene pubblicata la colonna sonora del biopic dedicato a Michael Jackson. Il disco, intitolato “Michael: songs from the motion picture”, è disponibile attraverso Sony Music. La raccolta include diverse tracce associate alla vita e alla carriera dell'artista, e può essere ascoltata da oggi. La pubblicazione coincide con la data di uscita del film, che racconta alcuni momenti della vita di Jackson.

Oggi, venerdì 24 aprile, esce “Michael: songs from the motion picture” (Sony Music – https:michaeljackson.lnk.toMichaelCompanionAlbum), l’album con le musiche originali del film “Michael”, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”). Online il nuovo video di “Human Nature”. L’album è disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice in esclusiva sul sito ufficiale di Sony Music (https:store.sonymusic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Michael Jackson, da oggi disponibile la colonna sonora del biopic Michael Jackson - Beat It (For the 'Michael' biopic) Notizie correlate Michael Jackson rivive al cinema: in arrivo la colonna sonora ufficiale del film “Michael”Il 24 aprile esce “Michael: Songs from the Motion Picture”, la colonna sonora del biopic su Michael Jackson interpretato da Jaafar Jackson L’attesa... “Michael”, la colonna sonora del biopic è un viaggio nel mito del Re del PopRaccontare Michael Jackson attraverso la musica è una scelta obbligata, ma nel biopic Michael diventa qualcosa di più: la colonna sonora (esce il 24... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Michael, talento, trauma e spettacolo. La recensione del film; Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jaafar; The Space Cinema celebra Michael Jackson; 3 biografie su Michael Jackson da leggere in attesa del film. MICHAEL JACKSON guarda il nuovo video di Human NatureEsce MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE ’album con le musiche originali del film MICHAEL, il biopic su MICHAEL JACKSON, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e ... newsic.it Michael Jackson, da oggi disponibile la colonna sonora del biopicOggi, venerdì 24 aprile, esce Michael: songs from the motion picture (Sony Music – https://michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum), l’album con le ... lapresse.it Kat Graham sarebbe dovuta essere in Michael ma le sue scene sono state tagliate! L'attrice di The Vampire Diaries avrebbe dovuto interpretare Diana Ross nel biopic sulla vita di Michael Jackson ma le sue sequenze non sono presenti nel film a causa di que facebook Il film su Michael Jackson e molti struzzi x.com