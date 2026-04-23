Michael la colonna sonora del biopic è un viaggio nel mito del Re del Pop

Raccontare Michael Jackson attraverso la musica è una scelta obbligata, ma nel biopic Michael diventa qualcosa di più: la colonna sonora (esce il 24 aprile per Sony) è il vero filo narrativo del film. La tracklist ufficiale evita l’effetto enciclopedia e punta su una selezione mirata, capace di coprire gli anni fondamentali della carriera, dagli esordi nei Jackson 5 fino all’apice della sua trasformazione in icona globale. L’inizio è affidato proprio al periodo Motown, con “I’ll Be There”, “Never Can Say Goodbye” e “Who’s Lovin’ You”: tre brani che mostrano un talento vocale fuori scala per un bambino. Nel film funzionano come introduzione emotiva, ma anche come primo indizio del dualismo che accompagnerà tutta la sua vita — innocenza e disciplina, spontaneità e controllo.🔗 Leggi su Panorama.it

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