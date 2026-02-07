Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore L' uscita di strada e i tentativi di rianimarlo

Questa mattina a Borgo Veneto, un camionista di 54 anni è morto mentre era al volante. L’uomo ha avuto un malore improvviso e il suo camion è uscito di strada. Sono stati fatti tentativi di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.

BORGO VENETO (PADOVA) - Un camionista di 54 anni è morto stamattina, sabato 7 febbraio, dopo aver accusato un malore alla guida del suo automezzo. La vittima è Louis Toffè, originario della Costa d'Avorio, residente nell'Alta padovana e dipendente della ditta Autotrasporti Cusinato Renato di San Pietro in Gu. La tragedia L'uomo si è accasciato al volante intorno alle 5 nei pressi del casello autostradale dell'A31, nel territorio comunale di Borgo Veneto. Il camion avrebbe lentamente abbandonato la carreggiata per inerzia, fermandosi contro il terrapieno di un piccolo canale di irrigazione nei pressi di una rotatoria di accesso all'autostrada.

